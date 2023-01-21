Мудрик оценил свой дебют за «Челси»

Форвард «Челси» Михаил Мудрик дебютировал за команду в 21-м туре чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:0).

«Мальчик с большими мечтами – большое благословение. Чрезвычайно рад дебютировать в «Челси». Надеюсь, все еще впереди.

Не тот результат, которого мы хотели, но мы будем идти до конца», – написал Мудрик.

Мудрик куплен на прошлой неделе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.

Еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в виде бонусов.

«Челси» идет в АПЛ 10-м.

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