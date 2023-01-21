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    Мудрик оценил свой дебют за «Челси»

    Форвард «Челси» Михаил Мудрик дебютировал за команду в 21-м туре чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:0).

    «Мальчик с большими мечтами – большое благословение. Чрезвычайно рад дебютировать в «Челси». Надеюсь, все еще впереди.

    Не тот результат, которого мы хотели, но мы будем идти до конца», – написал Мудрик.

    • Мудрик куплен на прошлой неделе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.
    • Еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в виде бонусов.
    • «Челси» идет в АПЛ 10-м.

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    Источник: твиттер Михаила Мудрика

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    21.01.2023 23:24
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