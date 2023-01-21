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    Орлов: «Почему у «Зенита» играют легионеры? Сейчас нельзя победить собственными воспитанниками. Эти времена прошли»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов объяснил, почему «Зениту» приходится задействовать легионеров.

    — Успеха в России добивается «Зенит», который покупает легионеров и много забивает.

    — «Зенит» заработал в последней Лиге чемпионов около 60 млн долларов. Он комплектовался с прицелом на этот турнир. Как можно сейчас выиграть что-то, опираясь только на своих игроков? Эти времена давно прошли.

    Я помню, когда «Зенит» играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, в составе соперника была всего несколько португальских игроков. Играли с «Лейпцигом» – там почти нет немцев. Клубы стараются собрать под своими знаменами лучших, чтобы играть в Лиге чемпионов и зарабатывать там деньги. Это их первостепенная задача. Там не смотрят на национальность и цвет кожи. Смотрят только на профессионализм. Если вы хотите играть своими воспитанниками, ну играйте на первенстве завода, в чемпионате ветеранов.

    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
    • У клуба самый большой бюджет в России.
    • Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4188

      mutabor0992 1 час назад

      Что ты нам втираешь крокодил?!?Деньги у зени халявные...Вот и покупают кого попало втридорога!Баран!Тцука!!!

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      Рейтинг: +12233

      Вомбат > mutabor0992 1 час назад

      только галоперидол, больше ничего не поможет.

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