Орлов: «Почему у «Зенита» играют легионеры? Сейчас нельзя победить собственными воспитанниками. Эти времена прошли»

Спортивный журналист Геннадий Орлов объяснил, почему «Зениту» приходится задействовать легионеров.

— Успеха в России добивается «Зенит», который покупает легионеров и много забивает.

— «Зенит» заработал в последней Лиге чемпионов около 60 млн долларов. Он комплектовался с прицелом на этот турнир. Как можно сейчас выиграть что-то, опираясь только на своих игроков? Эти времена давно прошли.

Я помню, когда «Зенит» играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, в составе соперника была всего несколько португальских игроков. Играли с «Лейпцигом» – там почти нет немцев. Клубы стараются собрать под своими знаменами лучших, чтобы играть в Лиге чемпионов и зарабатывать там деньги. Это их первостепенная задача. Там не смотрят на национальность и цвет кожи. Смотрят только на профессионализм. Если вы хотите играть своими воспитанниками, ну играйте на первенстве завода, в чемпионате ветеранов.

«Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

У клуба самый большой бюджет в России.

Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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