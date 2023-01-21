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  • Орлов: «Почему у «Зенита» играют легионеры? Сейчас нельзя победить собственными воспитанниками. Эти времена прошли»

Орлов: «Почему у «Зенита» играют легионеры? Сейчас нельзя победить собственными воспитанниками. Эти времена прошли»

21 января 2023, 21:38
24

Спортивный журналист Геннадий Орлов объяснил, почему «Зениту» приходится задействовать легионеров.

— Успеха в России добивается «Зенит», который покупает легионеров и много забивает.

— «Зенит» заработал в последней Лиге чемпионов около 60 млн долларов. Он комплектовался с прицелом на этот турнир. Как можно сейчас выиграть что-то, опираясь только на своих игроков? Эти времена давно прошли.

Я помню, когда «Зенит» играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, в составе соперника была всего несколько португальских игроков. Играли с «Лейпцигом» – там почти нет немцев. Клубы стараются собрать под своими знаменами лучших, чтобы играть в Лиге чемпионов и зарабатывать там деньги. Это их первостепенная задача. Там не смотрят на национальность и цвет кожи. Смотрят только на профессионализм. Если вы хотите играть своими воспитанниками, ну играйте на первенстве завода, в чемпионате ветеранов.

  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
  • У клуба самый большой бюджет в России.
  • Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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mutabor0992
1674327151
Что ты нам втираешь крокодил?!?Деньги у зени халявные...Вот и покупают кого попало втридорога!Баран!Тцука!!!
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alex1951
1674335146
Крокодил Гена. Лично к тебе. Ты ХОМО СОВЕТИКУС. В 1984 году стал Чемпионом Зенит...Значит была школа...Откуда бы они взялись... А ты все упрощаяешь... Типа ,возьмем готовенького ребенка из роддома! Потому и большая Ж. в российском футболе...Зри в корень ,журналюга..
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BoevStas1
1674340114
Дурачок Вы дядя Гена и лечение Вас не спасёт)))
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sold93
1674342386
там ценят профессиионализм, а у нас игроки требуют доплату за паспорт
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odessakmv
1674351588
это когда готовиться к ЛЧ, еще можно усилить состав интуристами, а когда в заблоченный РПЛ на внутренне первенство скупать всех диких обезьян в бразилии.. это потому, что Тренера нет, у вас Менеджер в команде.... p.s. как я уж писал, если бы в То время Семак (тренировал) менеджеровал Зенит, про существование Аршавина и А.Кержакова страна бы так и не узнала
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FCSpartakM
1674371121
60 млн ? он что там курит ?
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nemolod
1674373090
Если нельзя побеждать собственными воспитанниками в клубе с самыми мощными источниками финансирования,тогда о каких победах в еврокубках для которых главное-это срубить как можно больше бабок и даже максимум легов не принесет желаемого результата,потом что все равно не будет команды-единомышленников,0а будет команда-шабашников! Сейчас,когда уже понятно,что еврокубков еще долго не будет самое время своих воспитанников ставить в основу,наигрывать,отбирать лучших,а вместо этого продолжаются бизнес-трансферы!
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nik55
1674376562
согласился что без легов это помойка а не команда
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Stavr007
1674389202
ах вот зачем зениту еще 8 фарм клубов в рпл...
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raritet
1674395898
Времена поменялись. Нужно честно признать , что в 70-80 годы, после очередного чемпионата мира смотреть наш внутренний чемпионат СССР было выше всех сил: футболисты только что не спали на газоне, особенно в очень жаркие дни. И по контрасту с матчами чемпионата мира, где было все : и техника , и скорость, и пушечные удары, и сумасшедшие сценарии, наши были вроде матчей заводских команд. И например , если сейчас убрать из всех команд легионеров, то , собственно и смотреть будет не на что. И это относится в первую очередь к командам верхней части таблицы. Думаю, если бы появились звездочки, то кто бы их стал прятать. Как в свое время появились Павлюченко, Аршавин, Кержаков. Такое ощущение что то, что происходит с нашим кинематографом, шоу -биз
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