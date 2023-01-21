«Артем еще себя проявит». Первый тренер Дзюбы прокомментировал отказ «Торпедо» от игрока

Александр Шупляков, первый тренер Артема Дзюбы, отреагировал на решение «Торпедо» не заключать контракт с игроком.

«Отказ «Торпедо» связан с главным тренером, насколько я знаю и догадываюсь. Дзюба — человек с харизмой, он проявит себя еще раз. Была реклама с командами из ОАЭ, но я не Всевышний, чтобы сказать, подойдет ли Артему этот чемпионат. Думаю, у Дзюбы есть выбор поконкретнее, нам можно только догадываться.

Где найдет себе клуб? Решать не мне, а главному тренеру, который будет смотреть, подходит ли Артем команде по своей специфике игры. Он еще не завершил карьеру и обязательно найдет себе клуб. Мы с ним встречались в конце декабря, и он сказал, что у него есть такая цель. Не мечта, а именно цель», – сказал Шупляков.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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