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    «Артем еще себя проявит». Первый тренер Дзюбы прокомментировал отказ «Торпедо» от игрока

    Александр Шупляков, первый тренер Артема Дзюбы, отреагировал на решение «Торпедо» не заключать контракт с игроком.

    «Отказ «Торпедо» связан с главным тренером, насколько я знаю и догадываюсь. Дзюба — человек с харизмой, он проявит себя еще раз. Была реклама с командами из ОАЭ, но я не Всевышний, чтобы сказать, подойдет ли Артему этот чемпионат. Думаю, у Дзюбы есть выбор поконкретнее, нам можно только догадываться.

    Где найдет себе клуб? Решать не мне, а главному тренеру, который будет смотреть, подходит ли Артем команде по своей специфике игры. Он еще не завершил карьеру и обязательно найдет себе клуб. Мы с ним встречались в конце декабря, и он сказал, что у него есть такая цель. Не мечта, а именно цель», – сказал Шупляков.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1582

      koli4ka 1 час назад

      а в Химки Здюбу ещё не приглашали,мне кажется он смог бы там кровушки попить...

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      Рейтинг: +5265

      neim 1 час назад

      Новое видео что ли готовит ? )))

      0
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      Рейтинг: +6162

      maior-60 2 часа назад

      В карманный бильярд продолжит...

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