Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Бездумная и бездушная политика». Владелец «Сочи» – об отстранении российских команд

    Президент и владелец «Сочи» Борис Ротенберг порассуждал о том, стоит ли РФС уходить из Европы в Азию.

    – В последнее время много разговоров про переход в Азию. Видите ли вы «Сочи» в Азиатской конфедерации?

    – Это не нам решать. Я считаю, что сейчас сложно переходить в Азию – мы придем, а нас там никто и не ждет.

    Надо добиваться права играть в Европе, добиваться своих результатов.

    Соперничать с азиатскими командами можно, но в то же время рассчитывать на возвращение в европейский футбол.

    – С одной стороны, мы хотим вернуться в Европу. С другой, получаем отклонение всех апелляций РФС в CAS.

    – Ситуация такая, какая есть. Мы должны развиваться внутри, чтобы все видели, что мы не стоим на месте, а становимся лучше и сильнее; и чтобы понимали: на наше развитие ничто не может повлиять.

    Культура и спорт должны быть вне политики. Эти вещи всегда давали людям возможность объединяться. Совершенно неправильная политика в отношении нас – бездумная, бездушная.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Ротенберг: «Думаю, Нобоа будет в «Сочи» и по окончании карьеры» 1
    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Спартак» расторг контракт с Мевлей, Глушаков ушел из «Химок» 8
    Владелец «Сочи» озвучил задачи, поставленные перед Бердыевым 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11