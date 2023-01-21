«Бездумная и бездушная политика». Владелец «Сочи» – об отстранении российских команд

Президент и владелец «Сочи» Борис Ротенберг порассуждал о том, стоит ли РФС уходить из Европы в Азию.

– В последнее время много разговоров про переход в Азию. Видите ли вы «Сочи» в Азиатской конфедерации?

– Это не нам решать. Я считаю, что сейчас сложно переходить в Азию – мы придем, а нас там никто и не ждет.

Надо добиваться права играть в Европе, добиваться своих результатов.

Соперничать с азиатскими командами можно, но в то же время рассчитывать на возвращение в европейский футбол.

– С одной стороны, мы хотим вернуться в Европу. С другой, получаем отклонение всех апелляций РФС в CAS.

– Ситуация такая, какая есть. Мы должны развиваться внутри, чтобы все видели, что мы не стоим на месте, а становимся лучше и сильнее; и чтобы понимали: на наше развитие ничто не может повлиять.

Культура и спорт должны быть вне политики. Эти вещи всегда давали людям возможность объединяться. Совершенно неправильная политика в отношении нас – бездумная, бездушная.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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