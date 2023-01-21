Каррера оценил санкции против «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о санкциях в отношении «Ювентуса».

С туринцев сняли 15 очков в Серии А.

Команда опустилась с 3-го на 11-е место в таблице чемпионата.

Также суд отстранил от футбольной деятельности бывших и действующих руководителей «Ювентуса».

Причина санкций – финансовые махинации, в частности, незаконный прирост капитала.

«Суровый приговор и сильный удар по клубу. Честно говоря, не понимаю, почему единственным виновником в этой истории является «Ювентус», – заявил Каррера.

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