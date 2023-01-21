«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в матче 21-го тура АПЛ. Игра пройдет в субботу, 21 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию и ставь на матч
Ориентировочные составы:
-
Ливерпуль: Алисон, Матип, Робертсон, Конате, Александр-Арнольд, Тиаго, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Окслейд-Чемберлен, Гакпо.
-
Челси: Кепа, Холл, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Жоржиньо, Галлахер, Маунт, Чуквуэмека, Зиеш, Хаверц.
Судья: Майкл Оливер (Англия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 48 (3,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: четыре ничьих, одна победа «Челси».
В последний раз команды встречались 14 мая 2022 года – финал Кубка Англии закончился со счетом 0:0, в серии пенальти выиграл «Ливерпуль».
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа Ливерпуля
Где смотреть Ливерпуль – Челси