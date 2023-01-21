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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ливерпуль» – «Челси»: 21 тур АПЛ, 21 января 2023

    «Ливерпуль» и «Челси» встретятся в матче 21-го тура АПЛ. Игра пройдет в субботу, 21 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    • Ливерпуль: Алисон, Матип, Робертсон, Конате, Александр-Арнольд, Тиаго, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Окслейд-Чемберлен, Гакпо.

    • Челси: Кепа, Холл, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Жоржиньо, Галлахер, Маунт, Чуквуэмека, Зиеш, Хаверц.

    Судья: Майкл Оливер (Англия)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 48 (3,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: четыре ничьих, одна победа «Челси».

    В последний раз команды встречались 14 мая 2022 года – финал Кубка Англии закончился со счетом 0:0, в серии пенальти выиграл «Ливерпуль».

    Коэффициенты:

    • Победа Ливерпуля – 2.01
    • Ничья – 3.90
    • Победа Челси – 4.10

    Прогноз на матч: победа Ливерпуля

    Где смотреть Ливерпуль – Челси

    Во сколько матч Ливерпуль – Челси

    Источник: «Бомбардир»

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