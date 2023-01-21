«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в матче 21-го тура АПЛ. Игра пройдет в субботу, 21 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Ливерпуль : Алисон, Матип, Робертсон, Конате, Александр-Арнольд, Тиаго, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Окслейд-Чемберлен, Гакпо.

Челси: Кепа, Холл, Бадьяшиль, Силва, Чалоба, Жоржиньо, Галлахер, Маунт, Чуквуэмека, Зиеш, Хаверц.

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 48 (3,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: четыре ничьих, одна победа «Челси».

В последний раз команды встречались 14 мая 2022 года – финал Кубка Англии закончился со счетом 0:0, в серии пенальти выиграл «Ливерпуль».

Коэффициенты:

Победа Ливерпуля – 2.01

Ничья – 3.90

Победа Челси – 4.10

Прогноз на матч: победа Ливерпуля

Где смотреть Ливерпуль – Челси

Во сколько матч Ливерпуль – Челси