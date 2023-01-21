Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Во сколько смотреть матч «Ливерпуль» – «Челси»: 21 тур АПЛ, 21 января 2023

    «Ливерпуль» и «Челси» встретятся в матче 21-го тура АПЛ.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию и ставь на матч

    Встреча пройдет на стадионе «Энфилд». Команды имеют на счету по 28 очков и занимают девятое и десятое места.

    Четыре из пяти последних матчей клубов закончились вничью, один раз выиграл «Челси».

    • Игра состоится в субботу, 21 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • Начало – в 15:30 мск.

    «Ливерпуль» – фаворит матча по мнению букмекеров. На победу команды Юргена Клоппа предлагают коэффициент 2,01. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Челси» – за 4,10.

    Где смотреть Ливерпуль – Челси

    Прогноз на Ливерпуль – Челси

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11