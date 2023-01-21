«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в матче 21-го тура АПЛ.
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Встреча пройдет на стадионе «Энфилд». Команды имеют на счету по 28 очков и занимают девятое и десятое места.
Четыре из пяти последних матчей клубов закончились вничью, один раз выиграл «Челси».
- Игра состоится в субботу, 21 января.
- Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 15:30 мск.
«Ливерпуль» – фаворит матча по мнению букмекеров. На победу команды Юргена Клоппа предлагают коэффициент 2,01. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Челси» – за 4,10.
Где смотреть Ливерпуль – Челси
Источник: «Бомбардир»