«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в матче 21-го тура АПЛ.

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Встреча пройдет на стадионе «Энфилд». Команды имеют на счету по 28 очков и занимают девятое и десятое места.

Игра состоится в субботу, 21 января.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Начало – в 15:30 мск.

«Ливерпуль» – фаворит матча по мнению букмекеров. На победу команды Юргена Клоппа предлагают коэффициент 2,01. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Челси» – за 4,10.

Прогноз на Ливерпуль – Челси