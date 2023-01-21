Гендиректор «Зенита» рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал условие для появления новичков в команде этой зимой.

«Мы продолжаем рассматривать возможности усиления нашей команды. Мы видим это не только в рамках зимнего трансферного окна, но и летнего.

Пока никакой конкретики не могу сообщить. У нас укомплектованная команда, каких-то дефицитных позиций, требующих немедленного наполнения, у нас нет.

Можно ли сказать, что если новички и будут, то для усиления конкуренции? Это именно так.

Мы довольны всеми футболистами, которые сейчас находятся на сборе», – сказал Медведев.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

Клуб уже выкупил Нуралы Алипа и договорился о трансфере Роберта Ренана из «Коринтианса».

Покинули команду вратарь Иван и центральный защитник Деян Ловрен.

ТО в России будет открыто с 25 января до 22 февраля включительно.

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