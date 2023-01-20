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    Туфан Садыгов: «Новая команда «Химок» вас еще обрадует»

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о комплектовании новой команды.

    «Я могу высказать только личное мнение. Сейчас у клуба идет серьезная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят, — это ребята из ФНЛ.

    Что касается тренера, Спартак Гогниев эту команду не формировал. Он пришел в уже сформированную команду. Раньше трансферами занимался лично Сергей Юран. Это был другой футбол. Сейчас будет другая команда. Думаю, она вас еще обрадует», – сказал Садыгов.

    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • За клуб выступает сын инвестора – 22-летний форвард Илья Садыгов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +38

      BoevStas1 1 час назад

      Химки и Торпедо на вылет это не смешно будет)))

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      Рейтинг: +38

      BoevStas1 1 час назад

      Дай бог пусть живут!борьба за вылет и за стыки будет жёсткая)))

      0
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      Рейтинг: +3330

      FRZZ 1 час назад

      Wait and see

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67025

      portero 2 часа назад

      Очень обрадует,если вылетит и ваша компания изчезнет из футбола вместе с ними!!!!

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