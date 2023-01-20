Туфан Садыгов: «Новая команда «Химок» вас еще обрадует»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о комплектовании новой команды.
«Я могу высказать только личное мнение. Сейчас у клуба идет серьезная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят, — это ребята из ФНЛ.
Что касается тренера, Спартак Гогниев эту команду не формировал. Он пришел в уже сформированную команду. Раньше трансферами занимался лично Сергей Юран. Это был другой футбол. Сейчас будет другая команда. Думаю, она вас еще обрадует», – сказал Садыгов.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ.
- Команда набрала 12 очков в 17 турах.
- За клуб выступает сын инвестора – 22-летний форвард Илья Садыгов.
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Источник: «РБ Спорт»