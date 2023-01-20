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    Тренер 2Drots Кузнецов назвал лучших легионеров в истории РПЛ

    Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал, каких иностранных футболистов он считает лучшими в истории чемпионата России.

    «Очень много легионеров прошло во всех командах. Влашич в ЦСКА – это в первую очередь. Никола – человек, который сходу стал лидером и принeс большую пользу ЦСКА.

    В «Спартаке» – Алекс: умница с пасом и ударом, лидерскими качествами диспетчера.

    В «Зените» было очень много хороших легионеров – Халк, Витсель, Данни. За счeт этих трeх человек «Зенит» имел преимущество на протяжении нескольких лет.

    В «Локомотиве» хорошо помогал Чорлука, Ману Фернандеш. Выбор огромный. Я не могу выбрать лучшего – их просто надо поставить в один ряд, на них всe держалось.

    Вагнер? Это было давно. Но тут даже не обсуждается. Жо, Вагнер и Карвальо – люди, которые выиграли Кубок УЕФА. Вспомните, что они творили со «Спортингом» на поле соперника – они там просто разорвали.

    Тяжело назвать одного. Даже в командах, которые не сверкали в РПЛ, были свои лидеры, приносившие пользу. В «Рубине» те же Карадениз и Домингес.

    В каждой команде есть свои герои, которых любят болельщики и будут помнить», – заявил Кузнецов.

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    Источник: «Чемпионат»

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