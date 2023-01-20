Троссард переходит в «Арсенал». Трансфер полностью согласован, медосмотр – сегодня

Нападающий «Брайтона» Леандро Троссард станет игроком «Арсенала».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 21 миллион фунтов. Еще 4-5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Контракт с футболистом будет рассчитан до 2026 года.

Стороны вчера полностью согласовали трансфер. Сегодня 28-летний игрок пройдет медосмотр в новом клубе.

Бельгиец выступает за «Брайтон» с 2019 года.

В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах.

Рыночная стоимость Троссарда – 30 миллионов евро.

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