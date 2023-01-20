Потенциальный новичок «Зенита» Педро дебютировал за сборную Бразилии-U20. Ему 16 лет

Нападающий «Коринтианса» Педро, право приоритетного выкупа на которого есть у «Зенита», дебютировал за сборную Бразилии-U20 в матче против Уругвая.

16-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте и помог своей команде победить со счетом 3:0. Он не отметился результативными действиями.

Фото: соцсети Педро.

Педро – левый вингер.

Он стал частью большой сделки между «Зенитом» и «Коринтиансом».

«Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.

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