Потенциальный новичок «Зенита» Педро дебютировал за сборную Бразилии-U20. Ему 16 лет

Будет нереальным придурком, если перейдет в Зенит, а не в топ клуб условно в Реал, в МС, в Ливер или в Барсу
Нападающий «Коринтианса» Педро, право приоритетного выкупа на которого есть у «Зенита», дебютировал за сборную Бразилии-U20 в матче против Уругвая.
16-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте и помог своей команде победить со счетом 3:0. Он не отметился результативными действиями.
Фото: соцсети Педро.
- Педро – левый вингер.
- Он стал частью большой сделки между «Зенитом» и «Коринтиансом».
- «Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.
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