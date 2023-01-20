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    Потенциальный новичок «Зенита» Педро дебютировал за сборную Бразилии-U20. Ему 16 лет

    Нападающий «Коринтианса» Педро, право приоритетного выкупа на которого есть у «Зенита», дебютировал за сборную Бразилии-U20 в матче против Уругвая.

    16-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте и помог своей команде победить со счетом 3:0. Он не отметился результативными действиями.

    Фото: соцсети Педро.

    • Педро – левый вингер.
    • Он стал частью большой сделки между «Зенитом» и «Коринтиансом».
    • «Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14143

      Skull_Boy 2 часа назад

      Будет нереальным придурком, если перейдет в Зенит, а не в топ клуб условно в Реал, в МС, в Ливер или в Барсу

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Skull_Boy 2 часа назад

      Чтоб туда перейти, надо, чтоб туда позвали

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      Рейтинг: +1383

      Хейтер Аларм > Skull_Boy 1 час назад

      так у зенита приоритет, написали ж

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