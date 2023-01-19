РФС обсуждает варианты увековечивания памяти Пеле в России

В Российском футбольном союзе рассказали о работе по увековечиванию памяти легендарного Пеле.
«РФС обсуждает варианты того, как можно увековечить память Пеле в России.
По итогам обсуждения, в котором участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с великим бразильцем, будет принято окончательное решение», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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Источник: ТАСС