РФС обсуждает варианты увековечивания памяти Пеле в России

В Российском футбольном союзе рассказали о работе по увековечиванию памяти легендарного Пеле.

«РФС обсуждает варианты того, как можно увековечить память Пеле в России.

По итогам обсуждения, в котором участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с великим бразильцем, будет принято окончательное решение», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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