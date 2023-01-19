Шакира строит стену, чтобы отгородиться от дома матери Пике

Окончательно е 6анулась. Простого минирования и пары вышек с ДШК по краям с головой бы хватило
На участке, принадлежащем бывшей девушке Пике Шакире, обнаружили машину для смешивания цемента.
В Испании сообщают, что певица планирует построить стену между ее домом и особняком матери Пике. Здания расположены по соседству и имеют общий сад.
Ранее Шакира выставила на балкон фигуру бородатой ведьмы.
- Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
- Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.
- Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.
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