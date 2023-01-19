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    Шакира строит стену, чтобы отгородиться от дома матери Пике

    На участке, принадлежащем бывшей девушке Пике Шакире, обнаружили машину для смешивания цемента.

    В Испании сообщают, что певица планирует построить стену между ее домом и особняком матери Пике. Здания расположены по соседству и имеют общий сад.

    Ранее Шакира выставила на балкон фигуру бородатой ведьмы.

    • Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.
    • Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.
    • Испанец большую часть карьеры провел в «Барселоне». В ноябре он ушел из футбола.

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    Источник: Telemundo Atlanta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53132

      MaxRnD 34 минуты назад

      Окончательно е 6анулась. Простого минирования и пары вышек с ДШК по краям с головой бы хватило

      3
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      Рейтинг: +100571

      sv1969 > MaxRnD 12 минут назад

      Привет Макс! Кто-то сказал: Берегись обиженной женщины, если женщине сделал ты больно-Боль вернётся к тебе затрещиной и не даст тебе жить спокойно!!!

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