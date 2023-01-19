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    Акинфеев ответил, считает ли он Месси лучшим футболистом в истории

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о Лионеле Месси и победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

    – Смотрели ли вы ЧМ-22? Победа Аргентины справедлива?

    – Да, смотрел турнир. Очень хотел, чтобы аргентинцы выиграли. Не скажу, что болел за них – не болею за иностранные команды, тем более за сборные. Только за сборную России.

    Но хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира. На турнире они и правда неплохо играли: убегали быстро в контратаки, показали классный футбол.

    – Месси теперь величайший футболист в истории?

    – Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в «ПСЖ».

    Был небольшой отрезок, когда Лео только переехал в Париж, и начали глумиться, что у него ничего не получается... Хотя он отлично играл даже тогда, и углубленная статистика это подтвердит.

    А сейчас он показывает и доказывает, что является легендарным футболистом. И его очень трудно остановить.

    • Месси впервые стал чемпионом мира в 35 лет.
    • Он рекордные 7 раз становился обладателем «Золотого мяча».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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