Акинфеев ответил, считает ли он Месси лучшим футболистом в истории

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о Лионеле Месси и победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

– Смотрели ли вы ЧМ-22? Победа Аргентины справедлива?

– Да, смотрел турнир. Очень хотел, чтобы аргентинцы выиграли. Не скажу, что болел за них – не болею за иностранные команды, тем более за сборные. Только за сборную России.

Но хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира. На турнире они и правда неплохо играли: убегали быстро в контратаки, показали классный футбол.

– Месси теперь величайший футболист в истории?

– Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в «ПСЖ».

Был небольшой отрезок, когда Лео только переехал в Париж, и начали глумиться, что у него ничего не получается... Хотя он отлично играл даже тогда, и углубленная статистика это подтвердит.

А сейчас он показывает и доказывает, что является легендарным футболистом. И его очень трудно остановить.

Месси впервые стал чемпионом мира в 35 лет.

Он рекордные 7 раз становился обладателем «Золотого мяча».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно