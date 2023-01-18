Сперцян не хочет уходить из «Краснодара», несмотря на интерес из Европы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не намерен уходить из команды в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес из Европы, сообщает «РБ Спорт».

Сперцян сосредоточен на успешном выступлении «Краснодара» в весенней части сезона. Клуб также не готов отпустить футболиста этой зимой.

Переговоры по будущему Сперцяна пройдут только летом.

В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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