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    Сперцян не хочет уходить из «Краснодара», несмотря на интерес из Европы

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не намерен уходить из команды в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес из Европы, сообщает «РБ Спорт».

    Сперцян сосредоточен на успешном выступлении «Краснодара» в весенней части сезона. Клуб также не готов отпустить футболиста этой зимой.

    Переговоры по будущему Сперцяна пройдут только летом.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1013

      Fialet 38 минут назад

      Сегодня уже кто то писал - "Нас и тут неплохо кормят".

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      Рейтинг: +12873

      Алексей З 1 час назад

      Ну какой интерес в Европе , голословные утверждения.
      Чтобы сорвался из Краснодара надо или в именитый клуб, или по деньгам существенная прибавка. Он пока на это не наигрывает, поэтому и не дёргается.

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