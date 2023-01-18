Александр Тихонов: «Сборную России распустить, а футболистов заставить работать на заводах»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал идею роспуска сборной России по футболу.

«Если бы они играли, я бы не поддержал, а так, поддерживаю. Ну, сколько можно тратить деньги бешеные? Ну, незаслуженно, потом они говорят про спонсора, а спонсор как будто бы напечатал деньги. Это народные деньги, наши, небюджетные. В бесплатные школы столько желающих, но не могут позволить себе купить форму. Так дайте на развитие.

Посмотрите, какие траты сейчас в биатлоне, патроны, всe остальное. Это защитники. Отечестве готовые. Лишней копейки не найдешь, а здесь всe понятно: траты, траты, траты бешеные, там на затраты на одну футбольную команду можно содержать несколько видов спорта просто.

Получается ли, что сборная России по футболу сейчас выглядит бессмысленной? Ну, конечно, да-да-да. Я абсолютно согласен: распустить, а их заставить работать. На заводах? А Тихонов 2,5 года каменщиком огнеупорной кладки работал, самая тяжелая специальность. Вот и от футболистов бы толк какой-то был!», – сказал Тихонов.

В ближайшее время должна начать функционировать рабочая группа по возвращению России в международные турниры.

Исполком РФС в конце декабря решил приостановить обсуждение идеи перехода в АФК.

Сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных соревнований с февраля.

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