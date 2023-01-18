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  • Александр Тихонов: «Сборную России распустить, а футболистов заставить работать на заводах»

Александр Тихонов: «Сборную России распустить, а футболистов заставить работать на заводах»

18 января 2023, 00:57
12

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал идею роспуска сборной России по футболу.

«Если бы они играли, я бы не поддержал, а так, поддерживаю. Ну, сколько можно тратить деньги бешеные? Ну, незаслуженно, потом они говорят про спонсора, а спонсор как будто бы напечатал деньги. Это народные деньги, наши, небюджетные. В бесплатные школы столько желающих, но не могут позволить себе купить форму. Так дайте на развитие.

Посмотрите, какие траты сейчас в биатлоне, патроны, всe остальное. Это защитники. Отечестве готовые. Лишней копейки не найдешь, а здесь всe понятно: траты, траты, траты бешеные, там на затраты на одну футбольную команду можно содержать несколько видов спорта просто.

Получается ли, что сборная России по футболу сейчас выглядит бессмысленной? Ну, конечно, да-да-да. Я абсолютно согласен: распустить, а их заставить работать. На заводах? А Тихонов 2,5 года каменщиком огнеупорной кладки работал, самая тяжелая специальность. Вот и от футболистов бы толк какой-то был!», – сказал Тихонов.

  • В ближайшее время должна начать функционировать рабочая группа по возвращению России в международные турниры.
  • Исполком РФС в конце декабря решил приостановить обсуждение идеи перехода в АФК.
  • Сборная России и клубы РПЛ отстранены от международных соревнований с февраля.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Россия Россия
Комментарии (12)
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lipatov32
1674007526
Согласен! Только не на завод, они же нихрена не умеют! С метлами и лопатами дворы подметать и снег копать!
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Дядя Серёжа
1674013887
Хоть один турнир в России, даже международный, по биатлону собирал столко зриетелей на трибуны как матчи Спартака? Утопист... четырёхкратный
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jek718875
1674019427
Завод, это гуманно,загнать их на склад, гнилую картошку перебирать,а смотрящим поставить К.Промеса
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nik55
1674019520
с таким подходом тогда весь спорт на улицу с метлами и лопатами
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valsboston
1674020778
Роднина согласна.))
Ответить
Давид59
1674020894
Вот это замечательно!!! Какой там нахрен спорт? Всех на заводы! Производственной гимнастики вполне хватит!
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nemolod
1674025224
После немаленьких футбольных зарплат не пойдут они на завод,куда-нибудь в торговлю или в охрану!
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моэм
1674027738
На оставшихся заводах , в.т.ч. и оборонных , уже созданных и заложенных под строительство на перспективу ещё Великим Сталиным , но уничтоженных и разворованных западом и нашими ОПГ и ОПГ во власти , просто не осталось рабочих мест .
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neveldomha
1674028703
Ну тогда нужно всех спортсменов к станку ставить. Да и где ты столько станков найдешь. Чем старше человек, тем он мудрее.Это не про А.Тихонова.
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paracetamol
1674037636
Да и футбольные команды тоже! Соберутся в Питере 50 тыщ, а по ним их Хельсинки - трах и нема половины! Малколма - на шоколадную фабрику грузчиком, а Клаудиньо - в разнорабочие. Всех наших на фронт!
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