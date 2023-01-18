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    «В «Спартаке» кроме Джикии нет защитников». Кавазашвили поддерживает трансфер Тавареша

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выступает за переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.

    «В «Спартаке», в принципе, кроме Джикии нет защитников, только оттянутые назад полузащитники, которые вынужденно там играют, они должны играть на своeм месте. Н

    е очень заметно, что защитники справляются за счeт линии полузащиты, которая оттягивается назад. Нам нужны защитники в обязательном порядке, чем больше, тем больше конкуренции будет. Нужно укрепление в некоторых позициях.

    Если они хотят взять Тавареша, значит рассчитывают на него. Денисов на позиции правого защитника играл с мандражом и оглядкой, полгода там он сыграл, укрепил свои позиции. Сзади научился играть в отбор мяча, может хорошо подключаться. Это говорит о том, что футболистам нужно давать практиковаться.

    С приходом португальца Денисов может играть в полузащите, он может. Ещe ни о чем не говорит, что он португалец, нужно привыкать к нашему футболу, он должен понимать психологию и суть нашего футбола», — сказал Кавазашвили.

    • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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