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    Червиченко: «Прошeл несколько кругов ада – остался без Fan ID и аккаунта на Госуслугах»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не собирается оформлять Fan ID.

    «Единственный плюс этой новости (Fan ID с этого года действует на всех стадионах РПЛ – прим. «Бомбардира») — мы избежали дискриминации! Регионы теперь не одни будут страдать с Fan ID.

    Лично я попробовал осенью оформить себе документ. В результате я лишился записи на Госуслугах, которую потом восстанавливал пару месяцев. Прошeл несколько кругов ада — в итоге остался без Fan ID и аккаунта на Госуслугах. Его просто полностью обнулили.

    Теперь у меня есть некоторые сомнения — стоит ли вновь пытаться что-то делать. Никакого желания опять заниматься оформлением Fan ID у меня нет. Меньше проблем будет», — сказал Червиченко.

    • Fan ID начали оформлять с июля 2022 года.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она функционирует на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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