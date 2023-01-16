Павлюченко сказал, что не будет оформлять Fan ID

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался против введения Fan ID на футбольных стадионах страны.

«Не планировал ходить на матчи. В прошлом году посещал игры по приглашению клуба. Я не собираюсь оформлять себе Fan ID», – сказал Павлюченко.

Fan ID начали оформлять с июля 2022 года.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она функционирует на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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