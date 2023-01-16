«Футбол от этого проиграет». Юран назвал дикостью введение Fan ID

«Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался против введения Fan ID на футбольных стадионах.

Fan ID начали оформлять с июля 2022 года.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она функционирует на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

«У меня Fan ID уже давно оформлен. У нас было требование, когда я работал в «Химках» – мы же на стадионы не могли попасть. Я не могу этого понять. Мы лишаемся большого количества болельщиков.

Я не могу понять, для чего мы сами себе режем сук, на котором сидим. Для клубов это большой заработок. Есть спорт, есть люди, отвечающие за его развитие. Надо прислушиваться. Вот говорят, что клубы должны становиться частными. А кто из частников пойдет, если половина стадионов полупустые?

Для игроков и тренеров это вообще отдельная тема. Когда я выходил на стадион еще игроком, где были полные трибуны – это вообще другой театр. Что за театр, где придет неполный зал? Актер будет играть, но не будет отдаваться на максимум. Давайте как-то пересмотрим это.

Планировался круглый стол? Здесь главное, чтобы со стороны Госдумы были спортивные люди – у нас там хватаем депутатов, которые многое в спорте прошли. Я понимаю, придет чиновник, который не был спорте, – он будет говорить, что мы приняли и все правильно. Когда в этом участвует спортивный человек, то он понимает и другую сторону.

Для меня все это дикость уже. Фанаты показали, что они будут стоять до конца на своем. Кто от этого выиграет? От этого футбол проиграет и все», – сказал Юран.

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