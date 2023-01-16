Семин назвал самого талантливого футболиста, которого тренировал

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Кто по таланту был сравним с Хвичей Кварацхелией из тех футболистов, с кем я работал? Может быть, Марат Измайлов, но он все-таки не достиг такого успеха как Хвича, особенно на первых этапах. Он безусловно был талантлив, но природные качества Хвичи значительно сильнее.

Был ли в моей карьере футболист сравнимый с Хвичей? У меня нет», — сказал Семин.

Грузин выступал за «Локо» на правах аренды в 2019 году.

Затем футболиста переманил «Рубин».

Прошлым летом Хвича ушел в «Наполи» за 10 миллионов евро.

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