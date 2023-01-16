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    Семин назвал самого талантливого футболиста, которого тренировал

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

    «Кто по таланту был сравним с Хвичей Кварацхелией из тех футболистов, с кем я работал? Может быть, Марат Измайлов, но он все-таки не достиг такого успеха как Хвича, особенно на первых этапах. Он безусловно был талантлив, но природные качества Хвичи значительно сильнее.

    Был ли в моей карьере футболист сравнимый с Хвичей? У меня нет», — сказал Семин.

    • Грузин выступал за «Локо» на правах аренды в 2019 году.
    • Затем футболиста переманил «Рубин».
    • Прошлым летом Хвича ушел в «Наполи» за 10 миллионов евро.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23988

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Измайлов слишком часто травмировался, поэтому не реализовал полностью свой талант.

      0
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      Рейтинг: +3308

      FRZZ 2 часа назад

      Добровольский был талантливым футболистом, не помню уже Сёмин тренировал его, или нет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12837

      Алексей З > FRZZ 53 минуты назад

      Вообще-то он динамовец , в Союзе Сёмин из Локо не вылезал.

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