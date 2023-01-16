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    Бонек: «С трансфером Мудрика в «Челси» что-то не так»

    Бывший игрок сборной Польши Збигнев Бонек не понимает трансфер форварда Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

    «Поляки стоят на голове, помогая Украине. Позже я прочитал, что молодому футболисту предстоит заработать солидные миллионы + какие-то 60-70 миллионов евро за трансфер. Хм, что-то тут не так», – написал Бонек.

    • Сообщалось, что «Челси» заплатил за игрока 100 миллионов евро (с учетом бонусов).
    • Мудрик будет получать в «Челси» 7,5 миллиона евро в год.
    • «Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».

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    Источник: твиттер Збигнева Бонека

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +869

      SLADE2019 1 час назад

      А при чем здесь, поляки помогают, стоя на голове?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2144

      LOKOfanatik19 > SLADE2019 50 минут назад

      Уже хотят проценты от всех доходов....

      0
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      Рейтинг: +869

      SLADE2019 > LOKOfanatik19 37 минут назад

      Тогда понятно. Не додумался я.

      0
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      Рейтинг: +1165

      Karpathian > SLADE2019 34 минуты назад

      а пшеки везде из себя белых паладинов строят

      1
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