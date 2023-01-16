Бонек: «С трансфером Мудрика в «Челси» что-то не так»

Бывший игрок сборной Польши Збигнев Бонек не понимает трансфер форварда Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

«Поляки стоят на голове, помогая Украине. Позже я прочитал, что молодому футболисту предстоит заработать солидные миллионы + какие-то 60-70 миллионов евро за трансфер. Хм, что-то тут не так», – написал Бонек.

Сообщалось, что «Челси» заплатил за игрока 100 миллионов евро (с учетом бонусов).

Мудрик будет получать в «Челси» 7,5 миллиона евро в год.

«Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».

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