Мудрик прокомментировал свой переход в «Челси»

Новичок «Челси» Михаил Мудрик поделился впечатлениями от перехода в лондонский клуб.

«Я очень рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, выступающий в фантастической лиге. Очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

Я рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться под руководством Грэма Поттера и его сотрудников», – сказал форвард.

Мудрик перешел из «Шахтера» за 100 миллионов евро.

Он подписал контракт до 2031 года.

Трансфер 22-летнего нападающего – рекордный в истории украинского футбола.

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