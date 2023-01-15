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    Мудрик прокомментировал свой переход в «Челси»

    Новичок «Челси» Михаил Мудрик поделился впечатлениями от перехода в лондонский клуб.

    «Я очень рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, выступающий в фантастической лиге. Очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

    Я рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться под руководством Грэма Поттера и его сотрудников», – сказал форвард.

    • Мудрик перешел из «Шахтера» за 100 миллионов евро.
    • Он подписал контракт до 2031 года.
    • Трансфер 22-летнего нападающего – рекордный в истории украинского футбола.

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    Источник: сайт «Челси»

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