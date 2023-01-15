Экс-игрок «Брайтона» Мвепу госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. Он закончил карьеру в 2022 году

Бывший футболист «Брайтона» Энок Мвепу госпитализирован в Замбии. У него подозревают сердечный приступ. Игрок был без сознания.

Мвепу закончил карьеру в прошлом году из-за проблем с сердцем. Замбийцу 25 лет.

У футболиста в 2022 году было обнаружено наследственное заболевание сердца.

По словам врачей, в случае продолжения карьеры Мвепу грозил сердечный приступ.

«Брайтон» обещал оказать Мвепу поддержку в лечении и восстановлении.

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