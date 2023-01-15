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    «Никому не нужен, кроме «Торпедо». Вот и все». Кавазашвили – о Дзюбе

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал готовящийся трансфер форварда Артема Дзюбы в «Торпедо».

    «Артeм уже объехал полземли, но нигде не смог заиграть и найти себе место. Сейчас возвращается в Россию – в команду, которая идeт на самом последнем месте. Больше никому не нужен. Вот и всe.

    Я уверен, что он не вытащит «Торпедо» с последнего места. Дзюба не будет выкладываться там на сто процентов своих возможностей. Артeм просто хочет, чтобы ему выплачивали бонусы такого же размера, как у Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Но так не будет. Так себя вести глупо и неправильно!» – сказал Кавазашвили.

    • Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с турками.
    • Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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