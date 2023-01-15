Стало известно, чем предложение «Челси» по Мудрику лучше предложения «Арсенала»

«Челси» выиграл гонку за нападающего «Шахтера» Михаила Мудрика у «Арсенала».

Если «Арсенал» предложил «Шахтеру» за трансфер 90 миллионов евро (70 + 20 в виде бонусов), то «Челси» предложил 100 (80+20).

Если «Арсенал» предложил игроку зарплату 5,5 миллиона евро в год, то «Челси» предложил на 2 миллиона в год больше.

Мудрик подпишет контракт с «Челси» до 2030 года с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.

Лондонцы заплатят за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 – бонусы.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

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