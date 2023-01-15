Аканджи: «Смешно, что первый гол «МЮ» в наши ворота засчитали»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи не согласен с решением судей засчитать первый гол «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ (2:1). По мнению швейцарца, у Маркуса Рэшфорда в игровом эпизоде был активный офсайд.

«Смешно, что гол Бруну Фернандеша засчитали, если честно. Рэшфорд был в явном офсайде. Он бежал до последней секунды.

Я понимаю, что Рэшфорд не коснулся мяча, но он бежал за ним 30 метров. Судья должен был посмотреть момент и понять расположение игроков. Возможно, на арбитре сказалось давление «Олд Траффорд», – сказал Аканджи.

Матч в поле судил Стюарт Атвелл.

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