«Шахтер» сделал официальное заявление о переговорах с «Челси» по Мудрику

«Шахтер» выступил с заявлением по поводу переговоров с «Челси» о трансфере форварда Михаила Мудрика.

«Президент «Шахтера» Ринат Ахметов и совладелец «Челси» Бехдад Эгбали обсудили сегодня трансфер Михаила Мудрика в «Челси».

Стороны очень близки к тому, чтобы договориться о переходе игрока в «Челси», – заявил «Шахтер».

«Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».

Лондонцы заплатят за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 – бонусы.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

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