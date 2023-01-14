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    «Шахтер» сделал официальное заявление о переговорах с «Челси» по Мудрику

    «Шахтер» выступил с заявлением по поводу переговоров с «Челси» о трансфере форварда Михаила Мудрика.

    «Президент «Шахтера» Ринат Ахметов и совладелец «Челси» Бехдад Эгбали обсудили сегодня трансфер Михаила Мудрика в «Челси».

    Стороны очень близки к тому, чтобы договориться о переходе игрока в «Челси», – заявил «Шахтер».

    • «Челси» выиграл гонку за Мудрика у «Арсенала».
    • Лондонцы заплатят за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 – бонусы.
    • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    14.01.2023 23:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      valsboston 16 минут назад

      Прикольно...А тут в Бомбе многие типа "умные" хоронили Челси без Абрамовича. Где эти "умные" ? Кто из них голос подаст ? )))

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      Рейтинг: +1198

      сутулая собака и лисы 19 минут назад

      пусть идёт ***** этот Ахметов.
      из-за 5 лямов ссучился (Арсенал 95 предлагал).
      богатое чмо пошло на принцип и ему ******* было, что Мудрик хочет к Зинченко.

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