Тен Хаг считает, что гол Фернандеша в ворота «Манчестер Сити» забит по правилам

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил первый гол своей команды в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).

Речь идет о 1-м мяче «Юнайтед», забитом Бруну Фернандешем. Есть мнение, что его следовало отменить из-за офсайда.

Матч в поле обслуживал Стюарт Атвелл.

«Манчестер Сити» вел в счете до 78-й минуты.

«Правила говорят, что Маркус Рэшфорд не трогал мяч и в эпизоде не участвовал. А Фернандеш был за линией офсайда.

Такие моменты сбивают оборону с толку», – сказал тен Хаг.

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