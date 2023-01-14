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    Гвардиола прокомментировал спорный гол «МЮ» в ворота «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о голе «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ (1:2).

    • Речь идет о 1-м мяче «Юнайтед», забитом Бруну Фернандешем. Есть мнение, что его следовало отменить из-за офсайда.
    • Матч в поле обслуживал Стюарт Атвелл.
    • «Манчестер Сити» вел в счете до 78-й минуты.

    «Маркус Рэшфорд в голевом эпизоде был в офсайде. Он отвлекал нашего вратаря и защитников. Есть такое. Мы знали, где играем. Судьям на «Олд Траффорд» нелегко.

    Мы могли лучше сыграть в атаке. Нападающим не хватало решительности. Соперник хорошо бегал и наказал нас в контратаках», – сказал Гвардиола.

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    Источник: BBC

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