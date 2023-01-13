Стали известны подробности нового предложения «Арсенала» по Мудрику

«Арсенал» может заплатить за вингера «Шахтера» Михаила Мудрика от 90 до 95 миллионов евро.

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл подробности нового предложения лондонского клуба по игроку.

По его информации, «Арсенал» предложил за украинца 70 миллионов евро + бонусы в размере 20-25 миллионов.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

Рыночная стоимость 22-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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