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    Мантуан ответил, хочет ли он остаться в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопросы об отпуске, ожиданиях от второй части сезона и планах остаться в петербургском клубе.

    – Как настроение после отпуска?

    – В отпуске было круто. Провел праздники в Бразилии с семьей и друзьями. Все было хорошо. Замечательное время, классные каникулы.

    – Были только в Бразилии?

    – Да. Очень соскучился по родине, поэтому был только дома.

    – Иван отправляется в Бразилию, вы остаетесь в «Зените» до конца сезона. Что скажете по этому поводу и какие мысли о будущем?

    – Да, знаю про всю сделку в целом. Но я с самого начала, когда ехал в «Зенит», ставил цель достойно провести этот сезон, помочь команде стать чемпионом.

    Мне кажется, в первой половине сезона удалось неплохо себя проявить. Надеюсь, что во второй части смогу показать себя еще лучше, и что в конце мы отпразднует титул.

    Сейчас все мысли об этом и второй звезде на эмблеме «Зенита». Конечно, хотелось бы остаться в «Зените».

    • «Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23.
    • Бразилец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +553

      Азбука 1 час назад

      Авось после полноценных зимних сборов с командой покажет весной ударный футбол.

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