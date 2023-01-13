Мантуан ответил, хочет ли он остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопросы об отпуске, ожиданиях от второй части сезона и планах остаться в петербургском клубе.

– Как настроение после отпуска?

– В отпуске было круто. Провел праздники в Бразилии с семьей и друзьями. Все было хорошо. Замечательное время, классные каникулы.

– Были только в Бразилии?

– Да. Очень соскучился по родине, поэтому был только дома.

– Иван отправляется в Бразилию, вы остаетесь в «Зените» до конца сезона. Что скажете по этому поводу и какие мысли о будущем?

– Да, знаю про всю сделку в целом. Но я с самого начала, когда ехал в «Зенит», ставил цель достойно провести этот сезон, помочь команде стать чемпионом.

Мне кажется, в первой половине сезона удалось неплохо себя проявить. Надеюсь, что во второй части смогу показать себя еще лучше, и что в конце мы отпразднует титул.

Сейчас все мысли об этом и второй звезде на эмблеме «Зенита». Конечно, хотелось бы остаться в «Зените».

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23.

Бразилец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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