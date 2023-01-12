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    В «Локомотиве» отреагировали на новость о подписании контракта с Самошниковым

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прояснил ситуацию с возможным переходом в команду защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

    – В сети достаточно новостей про Самошникова. Пишут про подписанный контракт, про его условия. Что из этого можно подтвердить?

    – Ничего. Могу сказать, что у нас ничего нет, никакого контракта не подписано. Некорректно говорить про условия этого мифического договора.

    Тем более, что Самошников на данный момент футболист с действующим контрактом с «Рубином».

    • В этом сезоне Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
    • Контракт игрока с «Рубином» истекает летом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +52

      F@nat1k 1 час назад

      для фнл пойдет) а вообще думаю, локо не вылетит

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      Рейтинг: +644

      gunstilzit > F@nat1k 29 минут назад

      Спасибо,барин!Обнадёжил)))

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