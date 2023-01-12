В «Локомотиве» отреагировали на новость о подписании контракта с Самошниковым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прояснил ситуацию с возможным переходом в команду защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

– В сети достаточно новостей про Самошникова. Пишут про подписанный контракт, про его условия. Что из этого можно подтвердить?

– Ничего. Могу сказать, что у нас ничего нет, никакого контракта не подписано. Некорректно говорить про условия этого мифического договора.

Тем более, что Самошников на данный момент футболист с действующим контрактом с «Рубином».

В этом сезоне Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Контракт игрока с «Рубином» истекает летом.

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