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    «Динамо» назвало состав на первый сбор в ОАЭ

    Завтра, 12 января, «Динамо» отправится на сбор в ОАЭ. Москвичи опубликовали список игроков, кто туда поедет.

    Вратари: Иван Будачeв, Илья Купцов, Игорь Лещук, Антон Шунин.

    Защитники: Станислав Бессмертный, Эли Даса, Александр Кутицкий, Диего Лаксальт, Милан Майсторович, Николас Маричаль, Денис Осокин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Роберто Фернандес, Ян Цесь.

    Полузащитники: Максим Александров, Лука Гагнидзе, Иван Зазвонкин, Арсен Захарян, Даниил Лесовой, Денис Макаров, Матиас Норманн, Георгий Сулаквелидзе, Даниил Фомин, Руслан Шагиахметов.

    Нападающие: Денис Боков, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулeв, Николя Нгамалe, Фeдор Смолов, Константин Тюкавин.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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