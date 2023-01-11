Юран одним словом описал игру «Химок» в первой части сезона

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру подмосковного клуба в первой половине сезона РПЛ.

— Ваше главное впечатление от игры «Химок» осенью?

— Хаос.

Видно было, что люди не понимают, как управлять командой. Игроки просто не знали, что должны делать на поле. Просто какой-то бардак.

Никакой игровой дисциплины... Чисто доигрывали до паузы, чтобы отдохнуть от этого кошмара. Не хочу сказать, что футболисты специально проигрывали. Нет! Но они так и не поняли, чего от них хотят.

Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.

У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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