Юран одним словом описал игру «Химок» в первой части сезона

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру подмосковного клуба в первой половине сезона РПЛ.
— Ваше главное впечатление от игры «Химок» осенью?
— Хаос.
Видно было, что люди не понимают, как управлять командой. Игроки просто не знали, что должны делать на поле. Просто какой-то бардак.
Никакой игровой дисциплины... Чисто доигрывали до паузы, чтобы отдохнуть от этого кошмара. Не хочу сказать, что футболисты специально проигрывали. Нет! Но они так и не поняли, чего от них хотят.
- Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.
- У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»