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    Юран одним словом описал игру «Химок» в первой части сезона

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру подмосковного клуба в первой половине сезона РПЛ.

    — Ваше главное впечатление от игры «Химок» осенью?

    — Хаос.

    Видно было, что люди не понимают, как управлять командой. Игроки просто не знали, что должны делать на поле. Просто какой-то бардак.

    Никакой игровой дисциплины... Чисто доигрывали до паузы, чтобы отдохнуть от этого кошмара. Не хочу сказать, что футболисты специально проигрывали. Нет! Но они так и не поняли, чего от них хотят.

    • Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.
    • У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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