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    «Наши футболисты все просрали». Тарасова – о признании фигуристки спортсменом года в России

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала признание фигуристки Камилы Валиевой лучшим спортсменом 2022 года в России по данным ВЦИОМ.

    «У Камилы был очень трудный год, в котором ее обижали, набрасывались западные журналисты, мешали выступать. Но она все равно выходила и показывала прекрасное выступление, и люди это видели. Она хорошо держалась в этом году, поэтому ее и выбрали спортсменом года.

    Можно сказать, что фигурное катание сейчас популярнее футбола? А за что голосовать в футболе? За то, что они все просрали? Еще не хватало сравнивать фигурное катание с футболом. Разница очевидна», – сказала Тарасова.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      MaxRnD 29 минут назад

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      subbotaspartak 1 час назад

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      Рейтинг: +382

      Боцман52 1 час назад

      И что интересно футболисты просрали? Все, где они не выступали?

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      Рейтинг: +53056

      MaxRnD > Боцман52 29 минут назад

      У бабки ранний альцгеймер

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