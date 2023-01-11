«Наши футболисты все просрали». Тарасова – о признании фигуристки спортсменом года в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала признание фигуристки Камилы Валиевой лучшим спортсменом 2022 года в России по данным ВЦИОМ.

«У Камилы был очень трудный год, в котором ее обижали, набрасывались западные журналисты, мешали выступать. Но она все равно выходила и показывала прекрасное выступление, и люди это видели. Она хорошо держалась в этом году, поэтому ее и выбрали спортсменом года.

Можно сказать, что фигурное катание сейчас популярнее футбола? А за что голосовать в футболе? За то, что они все просрали? Еще не хватало сравнивать фигурное катание с футболом. Разница очевидна», – сказала Тарасова.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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