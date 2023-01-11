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    Сборная России может провести товарищеский матч в марте. РФС ведет переговоры с несколькими странами

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России может провести товарищеский матч в марте.

    – Европейские, латиноамериканские и африканские сборные в эти даты проводят официальные матчи. Перерыв только у азиатских команд. Но мы все равно ведем переговоры с большим пулом федераций, понимая при этом, что у многих сборных товарищеские игры расписаны на год вперед.

    – Одним из главных вариантов был матч со сборной Казахстана. Это по-прежнему так?

    – Давайте подождем.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • РФС может перейти из УЕФА в Азию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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