Один из трех арбитров CAS встал на сторону России в споре с ФИФА и УЕФА

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Решения об отклонении апелляций были вынесены не единогласно, а большинством голосов: один из трeх арбитров встал на сторону России. Какой именно – неизвестн», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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