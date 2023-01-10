Один из трех арбитров CAS встал на сторону России в споре с ФИФА и УЕФА

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских команд от международных соревнований.
«Решения об отклонении апелляций были вынесены не единогласно, а большинством голосов: один из трeх арбитров встал на сторону России. Какой именно – неизвестн», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»