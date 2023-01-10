Стало известно, какие компании могут стать техническим спонсором сборной России вместо adidas

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с поиском нового технического спонсора для сборной России.

– Что с техническим спонсором?

– Спонсора на настоящий момент нет, контракт с adidas расторгнут. По-моему, в ноябре или октябре 2022 года. По условиям расторжения мы в том числе получили экипировку, которая нам полагалась до конца года.

Если мы будем играть и проводить учебно-тренировочные сборы в стандартном графике, на все сборные формы хватит до лета 2023 года.

С июня ведутся переговоры с рядом альтернативных поставщиков экипировки. Планируем завершить эти переговоры в первом квартале этого года. В зависимости от условий договора мы поэтапно или сразу экипировку заменим.

– Это только российские бренды?

– Нет. Три из них – российские, но есть и не российские.

– Европейские?

– Европейских нет.

– Forward, Bosco – а кто еще?

– Forward, Bosco, Zasport и азиатские.

– Есть вариант, что еще полгода мы будем играть в форме от adidas?

– У нас есть форма от adidas для того, чтобы все сборные имели возможность играть в ней.

– Я правильно понимаю, что условия нового партнерства будут менее выгодными, чем с adidas? То есть нам придется платить?

– Думаю, они точно будут менее выгодными.

– Но там есть возможность хотя бы в ноль выходить?

– У каждого партнера разные условия, но нужно понимать, что сразу такой объем формы, которые необходим РФС, многим компаниям даже произвести сложно. Не просто передать безвозмездно, а произвести сложно.

– Производственных мощностей не хватает в России?

– Конечно. И не только в России. Когда это единомоментно происходит, многие говорят, что такой объем, на 24 команды, они произвести просто не могут.

А одевать сборные в разные формы – это тоже не очень. Условия точно будут хуже. Сотрудничество с одним из крупнейших производителей экипировки и не с ним, особенно в сложной экономической ситуации, – это сложнее.

Но это не говорит о том, что переговоры не позитивные. Кто-то говорит: «В 2023 году – нет, к 2024-му сделаем». Надо смотреть, считать. Коллеги занимаются.

РФС сотрудничал с adidas с 2008 года.

Контракт между сторонами был рассчитан до 2026-го.

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