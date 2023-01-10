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    Иванов: «Уралу» не нужен Глушаков. Даже не рассматриваем»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не собирается подписывать контракт с экс-полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.

    «Нам не нужен Глушаков. Мы его даже не рассматриваем», — сказал Иванов.

    • Глушаков расторг контракт с «Химками».
    • 35-летний футболист выступал за «Химки» с 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12730

      Алексей З 3 часа назад

      Интересно , теперь у каждого клуба будут спрашивать о Дзюбе и Глушакове ? Денису 35 ( !!! ) , чем и кому может помочь ?

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