Иванов: «Уралу» не нужен Глушаков. Даже не рассматриваем»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не собирается подписывать контракт с экс-полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.

«Нам не нужен Глушаков. Мы его даже не рассматриваем», — сказал Иванов.

Глушаков расторг контракт с «Химками».

35-летний футболист выступал за «Химки» с 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 67 матчах.

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