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    Мухин: «Я даже не смотрю, где там «Зенит»

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

    — ЦСКА отстает от «Зенита» на 13 очков. Еще верите, что можете догнать питерцев весной? Или уже думаете о том, как выиграть гонку за второе место?

    — Да я, честно говоря, даже не смотрю, где они там. Главное, что мы будем работать и стараться побеждать. Начинаем готовиться ко второй части сезона с мыслями побеждать, как и другие команды. Будем стараться догонять конкурентов.

    — Летом казалось, что ЦСКА может бросить вызов «Зениту», и со стороны у меня есть ощущение, что по качеству игры вы могли набрать больше очков. Почему осенью случалось немало необязательных осечек?

    — Не знаю. Может быть, где-то сами недоиграли, сами упустили свои моменты. Может быть, где-то расслабились. А где-то и не повезло. Нужно сидеть и думать о причинах произошедшего. Так с ходу я вам не скажу, почему был такой результат. Просто так получилось. И, конечно, мы недовольны этим.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      ПалкоВводецъ (returned) 47 минут назад

      А чего смотреть где Зенит? Он всегда наверху и выше вас. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3981

      raritet 1 час назад

      Ну да. Мухин, а ты вообще чем занимаешься? Не футболом , случайно? Сложно поверить, что футболист не имеет понятие о таблице и какое место занимает его команда. Ну тогда тебе игра в домино во дворе подходит. Без таблиц.

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      Рейтинг: +6887

      mamba9090909 2 часа назад

      Какой пафос!!! А по сути, сморозил глупость. Чемпионат, это борьба за поставленную цель. И любой участник следит, где эта цель и кто впереди, на пути к ней. Ну если выходить на поле без всякой цели, лишь бы отпахать и баки получить, то да, необязательно смотреть, кто там впереди.

      0
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      Рейтинг: +5252

      neim 3 часа назад

      Даже если в бинокль посмотришь, всё равно не увидишь. 13 очков разницы между командами это так далеко ... )))

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      Рейтинг: +12730

      Алексей З 3 часа назад

      Не надо сидеть и думать , надо просто пахать на тренировках и матчах.

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