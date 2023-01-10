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Мухин: «Я даже не смотрю, где там «Зенит»

10 января 2023, 12:46
4

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

— ЦСКА отстает от «Зенита» на 13 очков. Еще верите, что можете догнать питерцев весной? Или уже думаете о том, как выиграть гонку за второе место?

— Да я, честно говоря, даже не смотрю, где они там. Главное, что мы будем работать и стараться побеждать. Начинаем готовиться ко второй части сезона с мыслями побеждать, как и другие команды. Будем стараться догонять конкурентов.

— Летом казалось, что ЦСКА может бросить вызов «Зениту», и со стороны у меня есть ощущение, что по качеству игры вы могли набрать больше очков. Почему осенью случалось немало необязательных осечек?

— Не знаю. Может быть, где-то сами недоиграли, сами упустили свои моменты. Может быть, где-то расслабились. А где-то и не повезло. Нужно сидеть и думать о причинах произошедшего. Так с ходу я вам не скажу, почему был такой результат. Просто так получилось. И, конечно, мы недовольны этим.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Отрыв от «Спартака» – 6 очков.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Мухин Максим
Комментарии (4)
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neim
1673345405
Даже если в бинокль посмотришь, всё равно не увидишь. 13 очков разницы между командами это так далеко ... )))
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mamba9090909
1673347496
Какой пафос!!! А по сути, сморозил глупость. Чемпионат, это борьба за поставленную цель. И любой участник следит, где эта цель и кто впереди, на пути к ней. Ну если выходить на поле без всякой цели, лишь бы отпахать и баки получить, то да, необязательно смотреть, кто там впереди.
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raritet
1673351136
Ну да. Мухин, а ты вообще чем занимаешься? Не футболом , случайно? Сложно поверить, что футболист не имеет понятие о таблице и какое место занимает его команда. Ну тогда тебе игра в домино во дворе подходит. Без таблиц.
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ААМ
1673360935
Кто такой Мухин? Я грамотного футболиста с такой фамилией не знаю.
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