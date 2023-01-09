ЦСКА объявил о вхождении двух новых тренеров в штаб Федотова

Тренерский штаб ЦСКА пополнили два специалиста – Николай Русу и Игорь Печерица.

«К тренерскому штабу ЦСКА присоединился тренер по физподготовке Николай Русу.

У Николая Ивановича большой опыт работы в качестве тренера по физподготовке в таких клубах как «Краснодар», «Динамо» (Минск), «Ротор», «Шериф», а также в сборной Молдавии.

Вместе с Игорем Аксеновым Николай Русу будет отвечать за физическую подготовку команды.

Также в рамках формирования аналитического отдела ЦСКА команду пополнил аналитик Игорь Печерица. Последние четыре года Игорь занимал аналогичную должность в «Динамо».

Под руководством Евгения Шевелева Игорь будет заниматься аналитикой основной команды.

Добро пожаловать в ЦСКА!» – говорится в пресс-релизе клуба.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Команда набрала 29 очков в 17 турах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию