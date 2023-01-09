ЦСКА объявил о вхождении двух новых тренеров в штаб Федотова

Тренерский штаб ЦСКА пополнили два специалиста – Николай Русу и Игорь Печерица.
«К тренерскому штабу ЦСКА присоединился тренер по физподготовке Николай Русу.
У Николая Ивановича большой опыт работы в качестве тренера по физподготовке в таких клубах как «Краснодар», «Динамо» (Минск), «Ротор», «Шериф», а также в сборной Молдавии.
Вместе с Игорем Аксеновым Николай Русу будет отвечать за физическую подготовку команды.
Также в рамках формирования аналитического отдела ЦСКА команду пополнил аналитик Игорь Печерица. Последние четыре года Игорь занимал аналогичную должность в «Динамо».
Под руководством Евгения Шевелева Игорь будет заниматься аналитикой основной команды.
Добро пожаловать в ЦСКА!» – говорится в пресс-релизе клуба.
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 29 очков в 17 турах.
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