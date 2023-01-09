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    ЦСКА объявил о вхождении двух новых тренеров в штаб Федотова

    Тренерский штаб ЦСКА пополнили два специалиста – Николай Русу и Игорь Печерица.

    «К тренерскому штабу ЦСКА присоединился тренер по физподготовке Николай Русу.

    У Николая Ивановича большой опыт работы в качестве тренера по физподготовке в таких клубах как «Краснодар», «Динамо» (Минск), «Ротор», «Шериф», а также в сборной Молдавии.

    Вместе с Игорем Аксеновым Николай Русу будет отвечать за физическую подготовку команды.

    Также в рамках формирования аналитического отдела ЦСКА команду пополнил аналитик Игорь Печерица. Последние четыре года Игорь занимал аналогичную должность в «Динамо».

    Под руководством Евгения Шевелева Игорь будет заниматься аналитикой основной команды.

    Добро пожаловать в ЦСКА!» – говорится в пресс-релизе клуба.

    • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 29 очков в 17 турах.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +387

      saf05 4 минуты назад

      А кто играть будет ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +648

      RUSARM 57 минут назад

      Лучше бы нападающего хорошего купили!! А так будем болтаться между 5 и 10 местами!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6825

      sochi-2013 2 часа назад

      «А вы, друзья, как ни садитесь…» (или не собирайтесь) не годитесь.

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