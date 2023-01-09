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    Кержаков объяснил, почему выступает против перехода РФС в Азию

    Экс-футболист сборной России Александр Кержаков считает, что российскому футболу не нужно уходить из Европы.

    «Я на эти решения никак не влияю. Сборная России всегда играла в Европе. Кто может быть за переход в Азию? Я не знаю.

    Для меня Россия всегда ассоциировалась в футбольном плане с Европой.

    Мы всегда участвовали в европейских отборочных турнирах, первенстве Европы», – заявил Кержаков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Российская газета»

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