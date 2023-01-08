«Худший соперник». Поттер прокомментировал разгром от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:4).

«Вероятно, это худший противник, с которым можно играть, когда у тебя дела идут не очень хорошо.

У меня нет чувства плохого отношения со стороны игроков, и я думаю, что в раздевалке есть поддержка», – сказал Поттер.

«Челси» уступил «Сити» 2-й раз за неделю.

У «Челси» 1 победа в последних 8 матчах.

Лондонцы идут в АПЛ 10-ми.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию