Ну, и смысл? Когда такие игроки переходят в большие клубы, сразу виден их уровень, Сергеев, Соболь, Заболотный, и другие. Думаю, Зенит просто перестал верить в сказки СМИ, и стал исходить чисто от своей позиции, особенно после Сергеева и Касьеры. А этому ещё и 18 лет.
Но, только тупорылые пятачки опять возле корыта взахлёб за Газпром пишут, деньги. Кончелыги то розовые.
Кстати, зря в Локо, я бы в Динамо на него посмотрел, там с такими умеют работать.
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему Сергей Пиняев перешел в «Локомотив», а не в петербургский клуб.
«Почему Пиняев не перешeл в «Зенит»? Я думаю, питерцы немного опоздали. Естественно, что «Зенит», как и любая другая команда высокого уровня в России, обращал внимание на такого игрока, как Пиняев. Думаю, агент футболиста – Павел Андреев – давно договорился с «Локомотивом», после этого вмешиваться в эту сделку было бы дорого и проблематично», – сказал Аршавин.
- «Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Пиняева 11 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
- Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
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