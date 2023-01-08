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Аршавин объяснил, почему Пиняев не перешел в «Зенит»

8 января 2023, 19:14
4

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему Сергей Пиняев перешел в «Локомотив», а не в петербургский клуб.

«Почему Пиняев не перешeл в «Зенит»? Я думаю, питерцы немного опоздали. Естественно, что «Зенит», как и любая другая команда высокого уровня в России, обращал внимание на такого игрока, как Пиняев. Думаю, агент футболиста – Павел Андреев – давно договорился с «Локомотивом», после этого вмешиваться в эту сделку было бы дорого и проблематично», – сказал Аршавин.

  • «Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Пиняева 11 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
  • Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Аршавин Андрей Пиняев Сергей
Комментарии (4)
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Rabinovi_ch
1673195102
Хотелось бы Аршавина увидеть главным тренером Зенита!
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шахта Заполярная
1673196840
У Пеняева только карьера начинается, зачем ее портить, он выбрал футбол.
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derrik2000
1673196913
Как в анекдоте: "Окраина. Урок украинского языка. Ученики и учитель уже в классе. Вдруг открывается дверь и вбегает ещё одна ученица. Диалог учитель (У) и школьница (Ш): Ш: - Прывит, я опиЗ.Д.ала, пробачте (извините) У (строго): ОпиЗ.Д.ала??? Може - запизнылася??? Ш (радостно): Так! (Да) ЗапиЗ.Д.ылася, тому и опиЗ.Д.ала" Занавес. У Зенита, по-моему, получилось, как у той школьницы. )))
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piligrim1986
1673198403
ну может просто не все меряют кошельком и не все хотят в зщенит?
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