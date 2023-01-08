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    Аршавин: «Почему Пиняев не в «Зените»? Клуб опоздал»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему Сергей Пиняев перешел в «Локомотив», а не в петербургский клуб.

    «Почему Пиняев не перешeл в «Зенит»? Я думаю, питерцы немного опоздали. Естественно, что «Зенит», как и любая другая команда высокого уровня в России, обращал внимание на такого игрока, как Пиняев. Думаю, агент футболиста – Павел Андреев – давно договорился с «Локомотивом», после этого вмешиваться в эту сделку было бы дорого и проблематично», – сказал Аршавин.

    • «Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Пиняева 11 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
    • Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +92

      Самайн 5 минут назад

      Ну, и смысл? Когда такие игроки переходят в большие клубы, сразу виден их уровень, Сергеев, Соболь, Заболотный, и другие. Думаю, Зенит просто перестал верить в сказки СМИ, и стал исходить чисто от своей позиции, особенно после Сергеева и Касьеры. А этому ещё и 18 лет.
      Но, только тупорылые пятачки опять возле корыта взахлёб за Газпром пишут, деньги. Кончелыги то розовые.
      Кстати, зря в Локо, я бы в Динамо на него посмотрел, там с такими умеют работать.

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      Рейтинг: +1099

      сутулая собака и лисы > Самайн 41 секунду назад

      болельщик зенита в топике про зенит пишет про "тупорылых пятачков", да еще и на автарку "спартак ***** ставит".

      мне кажется тебе самому себе стоит признаться, что ты очень хочешь, что бы тебя отодрали спартаковцы.
      ты ведь без упоминания их (словно влюблённый) совсем уже не можешь.

      0
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      Рейтинг: +475

      Болотоход 19 минут назад

      Люди скажите кто выигрывал в конкурсе прогнозов ЧМ призы приходили??

      0
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      Рейтинг: +7943

      piligrim1986 27 минут назад

      ну может просто не все меряют кошельком и не все хотят в зщенит?

      1
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      Рейтинг: +20593

      derrik2000 52 минуты назад

      Как в анекдоте:
      "Окраина. Урок украинского языка. Ученики и учитель уже в классе. Вдруг открывается дверь и вбегает ещё одна ученица.
      Диалог учитель (У) и школьница (Ш):
      Ш: - Прывит, я опиЗ.Д.ала, пробачте (извините)
      У (строго): ОпиЗ.Д.ала??? Може - запизнылася???
      Ш (радостно): Так! (Да) ЗапиЗ.Д.ылася, тому и опиЗ.Д.ала"

      Занавес.
      У Зенита, по-моему, получилось, как у той школьницы. )))

      1
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      Рейтинг: +1609

      шахта Заполярная 53 минуты назад

      У Пеняева только карьера начинается, зачем ее портить, он выбрал футбол.

      0
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      Рейтинг: +475

      Болотоход 1 час назад

      Не просто не захотел в помойку иди вот и все!!!

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      Рейтинг: +872

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Хотелось бы Аршавина увидеть главным тренером Зенита!

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      Рейтинг: +12706

      Алексей З 1 час назад

      Малком-Бакаев, ну куда ещё и Пиняева на одну позицию ?

      0
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      Рейтинг: +5596

      AtticusFinch > Алексей З 1 час назад

      А про то, что зачем губить карьеру молодому парню Вы забыли добавить? и я не про деньги, как многие обычно думают, что в Зените получит побольше, а про то, каким он будет по счету выходить там на замену))может и Мостовой(я про молодого) бы раскрылся, но не там!

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      Рейтинг: +1099

      сутулая собака и лисы > AtticusFinch 54 минуты назад

      зенит может скупить лучших игроков РПЛ и наигрывать их в лиге чемпионов (правда с этим сейчас проблемка, но не суть).

      но вместо этого покупают иностранцев за 30+ лямов и платят им по кравтире в питере в месяц.
      при этим полностью убивая интригу РПЛ, потому что московские команды хоть и сами те еще мешки, но с газпромом не могут тягаться.

      спартак нулевых поэтому и называется народной командой.
      да, многих бесило, что лучшие уходят в спартак, но это были соотечественники и они получали практику.

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      Рейтинг: +1099

      сутулая собака и лисы > Алексей З 51 минуту назад

      а сейчас 5 игроков с наибольшим количеством времени на поле: сантос, малком, вендел, барриос, родриган.
      как можно любить эту команду? за что её любить?
      с тем же успехом газпром мог выкупить коринтианс в бразильской серии А и тратить деньги туда.

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