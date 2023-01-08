Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему Сергей Пиняев перешел в «Локомотив», а не в петербургский клуб.

«Почему Пиняев не перешeл в «Зенит»? Я думаю, питерцы немного опоздали. Естественно, что «Зенит», как и любая другая команда высокого уровня в России, обращал внимание на такого игрока, как Пиняев. Думаю, агент футболиста – Павел Андреев – давно договорился с «Локомотивом», после этого вмешиваться в эту сделку было бы дорого и проблематично», – сказал Аршавин.

«Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Пиняева 11 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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