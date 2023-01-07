Тен Хаг выдал лучший старт в «МЮ» среди всех тренеров за последние 50 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг провел во главе команды 25 матчей. В них одержаны 18 побед.

Это лучший показатель на отметке в 25 матчей среди всех тренеров «МЮ» за последние 50 лет.

На втором месте по победам в первых 25 встречах идет Оле-Гуннар Сульшер (16). Третий – Рон Аткинсон с 15 победами (тренировал команду в 1981-1986 годах).

Тен Хаг пришел в «МЮ» летом из «Аякса».

У манчестерцев сейчас 5 побед подряд.

«Манчестер Юнайтед» не брал АПЛ с 2013 года.

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