ЦСКА назвал состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Пресс-служба ЦСКА опубликовала список игроков, которые отправятся на первый тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.
В состав включены 29 футболистов.
Вратари: Акинфеев, Тороп, Боков, Шайхутдинов;
Защитники: Мойзес, Дивеев, Роша, Зайнутдинов, Агапов, Гайич, Щенников, Лукин, Носков, Набабкин;
Полузащитники: Мухин, Обляков, Кучаев, Медина, Карраскаль, Зделар, Мендес, Ермаков, Кисляк, Ушаков, Арбузов, Глебов;
Нападающие: Чалов, Заболотный, Гайч.
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 29 очков в 17 турах.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: сайт ЦСКА