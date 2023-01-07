Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ЦСКА назвал состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала список игроков, которые отправятся на первый тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

    В состав включены 29 футболистов.

    Вратари: Акинфеев, Тороп, Боков, Шайхутдинов;

    Защитники: Мойзес, Дивеев, Роша, Зайнутдинов, Агапов, Гайич, Щенников, Лукин, Носков, Набабкин;

    Полузащитники: Мухин, Обляков, Кучаев, Медина, Карраскаль, Зделар, Мендес, Ермаков, Кисляк, Ушаков, Арбузов, Глебов;

    Нападающие: Чалов, Заболотный, Гайч.

    • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 29 очков в 17 турах.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В «Пари НН» подтвердили трансфер форварда ЦСКА
    Агент Яндаса отреагировал на новость о 10-миллионном предложении от ЦСКА
    Агапов – новый игрок ЦСКА. Сумма трансфера – 1,3 миллиона 6
    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11