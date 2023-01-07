ЦСКА назвал состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Пресс-служба ЦСКА опубликовала список игроков, которые отправятся на первый тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

В состав включены 29 футболистов.

Вратари: Акинфеев, Тороп, Боков, Шайхутдинов;

Защитники: Мойзес, Дивеев, Роша, Зайнутдинов, Агапов, Гайич, Щенников, Лукин, Носков, Набабкин;

Полузащитники: Мухин, Обляков, Кучаев, Медина, Карраскаль, Зделар, Мендес, Ермаков, Кисляк, Ушаков, Арбузов, Глебов;

Нападающие: Чалов, Заболотный, Гайч.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Команда набрала 29 очков в 17 турах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию