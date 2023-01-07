Сборная России откажется от формы adidas в 2023 году

Президент РФС Александр Дюков анонсировал смену технического спонсора у сборной России.

«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры – будет новый технический спонсор», – сказал Дюков.

РФС сотрудничает с adidas с 2008 года.

В августе 2021-го стороны продлили контракт на 5 лет.

1 марта 2022-го компания приостановила партнерское соглашение с РФС.

Несмотря на это, осенью сборная России провела 3 товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.

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